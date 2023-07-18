УФАС оштрафовало омских дорожников на 355 млн рублей за участие в картельном сговоре

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омский УФАС оштрафовало ООО «Стройсервис», ООО «Сиброс» и АО «Омскавтодор» на 355 млн рублей за участие в картельном сговоре при торгах на ремонт дорог на территории региона.

Ранее антимонопольщики установили, что компании вступили в картельный сговор при участии в торгах на выполнение работ по ремонту автодорог в Большереченском, Горьковском, Нововаршавском, Павлоградском, Саргатском и Тарском районах Омской области. В рамках соглашения подрядчики намерено занижали стоимость работ, чтобы отсеять возможных конкурентов. Их действия привели к снижению начальной цены контрактов от 0,5% до 1,1%.

За заключение и реализацию картельных сговоров на ООО «Стройсервис», ООО «Сиброс», АО «Омскавтодор» были наложены оборотные штрафы в суммарном размере в 355 млн рублей. Так, ООО «Сттройсервис» было оштрафовано на 186,96 млн рублей, АО «Омскавтодор» — на 85,38 млн рублей, ООО «Сиброс» — на 82,64 млн рублей.

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