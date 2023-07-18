Аэропорт Омск-Федоровка ушел под управление московской организации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под управление московской организации ушел аэропорт Омск-Федоровка. Решение принято большинством голосов, сообщает «Новый Омск».

Так, теперь управляющей организацией стало АО «АэроРобоТех», зарегистрированное в Москве. Решение о смене управляющей организации приняли акционеры Межгосударственной корпорации развития, которые имеют 51% в компании. Остальные 49% принадлежат региональному минимущества.

- Решение о заключении договора управления с управляющей организацией принято большинством голосов представителей акционера, обладающего 51 % акций. Представители Омской области, которая обладает 49 % акций общества, голосовали против решения о заключении договора управления, - уточнили в профильном ведомстве.

К слову, речь об известном омском недострое шла совсем недавно. Новый глава региона высказался о планах завершения строительства в течение пяти лет. Впрочем такие планы озвучивает каждый очередной губернатор.

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