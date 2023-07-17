214 Софий и 185 Артемов появилось на свет в Омской области с начала 2023 года

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Работники омских ЗАГСов поделились, какие имена предпочитают давать омичи новорожденным. Пожалуй, самые редкие из них – Агафья, Глафира, Игнат, Лукьян, Серафим, Антип, Добрыня. Обладатели этих имен пока не имеют в регионе тезок-погодок.

Самым распространенными женским именем с начала 2023 года стало имя Софья (София). Его обладательницами являются 214 новорожденных омичек. Не менее популярны Евы (157 малышек) и Анны (155 маленьких жительниц Омской области).

Среди мужских имен самым популярным за прошедшее полугодие стало имя Артем. Им были названы 185 новорожденных омичей. Также среди новорожденных мальчиков распространены такие имена, как Михаил (169 мальчиков) и Александр (159 маленьких омичей).

В первом полугодии 2023 года на свет появились 7632 омича. При этом, родилось 3935 мальчиков и 3688 девочек.

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