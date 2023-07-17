Хоценко и Алехин первыми предоставили подписи в избирком Омской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 17 июля, глава региона Виталий Хоценко первым предоставил в областной избирком необходимое количество подписей от глав районов и депутатов местных советов для участия в выборах губернатора Омской области. Виталий Хоценко является кандидатом от партии «Единая Россия».

Вторым кандидатом, собравшим все подписи, оказался Андрей Алехин. Секретарь омского обкома КПРФ, депутат Госдумы – кандидат от коммунистов.

В региональным избиркоме ждут остальных кандидатов. Отметим, что необходимое количество подписей нужно собрать до 26 июля.

Напомним, что выборы состоятся 9 и 10 сентября.

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