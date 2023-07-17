Мэр Омска Шелест требует от московского подрядчика скорости при строительстве школы в «Серебряном берегу»

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

При строительстве школы в «Серебряном берегу» скорости от московского подрядчика требует мэр Омска Сергей Шелест. О посещении объекта он рассказал в своем телеграм-канале.

Как оказалось, на стройплощадке все идет не так гладко, как хотелось бы. Подрядчик затягивает сроки при возведении объекта.

- Было обещано, что в ближайшие дни на площадку начнут выходить дополнительные бригады, и работа закипит, но эту песню мы уже слышали. От предложения взять субподрядчика застройщик отказывается, что в его ситуации может стать фатальной ошибкой. Объект находится на особом контроле у главы региона Виталия Павловича Хоценко, и ни у него, ни у меня нет желания слушать бесконечные обещания. Если в течение ближайших двух недель ситуация не изменится, будут предприниматься самые жесткие меры, - отметил Сергей Шелест.

Напомним, что стоимость строительства школы составляет порядка 1,174 миллиарда рублей.

Подобные проблемы с рабочими руками испытывает ДСК-3 на улице 6-ой Станционной. Там возводится дом для переселенцев из аварийного жилья.

— ООО «ДСК-3» — наконец-то согласился с тем, что самостоятельно не вывозит, и пригласил на помощь коллег. Оптимальный шаг для этого объекта — этаж в неделю. Надеюсь, с привлечением субподрядчика, мы выйдем на эту скорость. Дополнительные бригады приступят к работе уже с завтрашнего дня, - рассказал мэр.

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