В Омске ремонт гимназии №75 завершен на 60%

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 60% завершен ремонт гимназии №75 в Омске. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчик ООО «ГарантСтрой за 113,5 млн рублей должен утеплить фасад здания, обновить кровлю, заменить двери, оштукатурить стены и потолки. Также строители отремонтируют санузлы.

- Ремонт ведётся в рамках федеральной программы капитального ремонта школ, поддержанной партией «Единая Россия» и главой региона Виталием Хоценко, - отметили в горадминистрации.

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