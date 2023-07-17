Суд оставил в силе приговор фигурантам дела о мошенничестве с субсидиями омского минсельхоза

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель и главный бухгалтер сельскохозяйственного производственного кооператива «Куликовский Агросоюз», обвиняемые в мошенничестве с субсидиями омского минсельхоза на сумму свыше 47 миллионов рублей, не смогли оспорить приговор суда.

Напомним, ранее суд первой инстанции признал фигурантов дела виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Учредителя кооператива суд приговорил к 6,5 годам, а главного бухгалтера — к 5 годам колонии. Каждому из них были назначены штрафы в размере 500 и 300 тысяч рублей соотвественно. Кроме того, суд постановил взыскать с них свыше 47 миллионов рублей в пользу минсельхоза Омской области.

В 2017 года фигуранты дела создали в Калачинском районе сельскохозяйственный кооператив по выращиванию картофеля. В число товаропроизводителей осужденные включили своих родственников и знакомых. Уже в следующем году они получили от регионального минсельхоза субсидию в размере свыше 47 миллионов рублей на развитие материально-технической базы предприятия, однако расходовать эти средства по назначению не собирались. Для того чтобы придать видимость целевого использования субсидии, они подделали документы, свидетельствующие о якобы предстоящем приобретении высокоэффективного оборудования, а также договоры его поставки с подконтрольными и аффилированными юридическими лицами.

Сторона защиты попыталась обжаловать решение суда первой инстанции. Однако Омский областной суд согласился с позицией прокуратуры и отклонил апелляцию, оставив приговор без изменения. Решение суда вступило в законную силу.

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