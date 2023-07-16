Виталий Хоценко: Омская область примет участие в международной выставке-форуме «Россия»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омская область начала готовиться к Международной выставке-форуму «Россия», которую откроют в День народного единства, 4 ноября, на территории ВДНХ в Москве. Об этом своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Виталий Хоценко.

На площадке масштабной выставки в столице, которая продлится вплоть до 12 апреля 2024 года, Омская область представит лучшие достижения в таких сферах, как промышленность, энергетика, агромпромышленный комплекс, наука и культура. Как именно будет выглядеть стенд наше региона, пока не сообщается. Вероятно, что он будет как минимум оборудован мультимедийным экраном, информационными стендами, рассказывающими о достижениях, культуре и особенностях регионах, и другими элементами.

— Пока идет подготовка, организаторы предлагают всем жителям страны присоединиться к игре «Создаём вместе» и собрать из букв разных эпох слово «Россия», — отметил Виталий Хоценко.

По планам на Международной выставке-форуме «Россия» свои достижения в различных областях (от промышленности и науки до туризма и культуры) представят все регионы страны. В рамках мероприятия, кроме так называемых дней регионов, запланированы культурно-развлекательная программа, деловые встречи, фестивали кулинарных традиций, а также ярмарка.

Напомним, провести Международную выставку-форум «Россия» поручил Президент РФ Владимир Путин. Соответствующий указ о проведении мероприятия за подписью главы государства был опубликован на портал правовой информации. В соотвествии с документом было создан организационный комитет по подготовке и проведению выставки. Его первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Заявленная в указе Президента РФ цель проведения выставки-форума — демонстрация важнейших достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, а также положительного опыта развития регионов страны.