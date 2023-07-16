На трассе под Омском «семерка» слетела в кювет и перевернулась, водитель погиб

Фото: Госавтоинспекция.
Поздним вечером в воскресенье, 15 июля, на трассе на севере Омской области произошло смертельное ДТП.
По предварительной версии, 35-летний мужчина, находивший за рулем ВАЗ-21070, двигаясь по автодороге Муромцево - Большеникольск, в районе 27-го километра не справился с управлением и слетел в левый кювет, где затем автомобиль опрокинулся.
Водитель от полученных травм скончался на месте. По факту происшествия госавтоинспекторы проводят проверку.
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