На трассе под Омском «семерка» слетела в кювет и перевернулась, водитель погиб

Фото: Госавтоинспекция.

Поздним вечером в воскресенье, 15 июля, на трассе на севере Омской области произошло смертельное ДТП.

По предварительной версии, 35-летний мужчина, находивший за рулем ВАЗ-21070, двигаясь по автодороге Муромцево - Большеникольск, в районе 27-го километра не справился с управлением и слетел в левый кювет, где затем автомобиль опрокинулся.

Водитель от полученных травм скончался на месте. По факту происшествия госавтоинспекторы проводят проверку.

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