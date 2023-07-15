Хоценко побывал в Омском районе на стройплощадке ГРС-29

Глава региона Виталий Хоценко побывал на стройплощадке газопровода-отвода и ГРС-29 в Омском районе Омской области. Работы здесь идут по госпрограмме развития газоснабжения и газификации районов на 2021–2025 годы. Линейная часть газопровода-отвода построена путем бурения под водоемами, автомобильными дорогами, железнодорожными путями. В строительстве объекта использованы материалы отечественного производства, в том числе высокопрочные стальные трубы диаметром 530 мм с усиленной изоляцией.

- Такой объект поможет газифицировать Омский и Азовский районы и увеличит пропускную способность газа для Кировского и Ленинского округов Омска. Сейчас устанавливают систему связи, автоматику, также благоустраивают территории и подъездные дороги. Газификацию Омской области продолжаем - рассказал Хоценко.

- В настоящий момент ведутся пусконаладочные работы. Идет подготовка к испытаниям линейной части газопровода-отвода. Испытания технологических трубопроводов газораспределительной станции выполнены. Строители приступают к монтажу систем связи, автоматики, молниезащиты, благоустройству территории и подъездных автодорог. Объект готов на 87%, – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.

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