В Омске на 14,2% выросла цена на успокоительное

Фото: Олег ЗОЛОТО
По информации Омскстата, с апреля по июнь 2023 года, цены на медицинские препараты в регионе увеличились в среднем на 1,7%.
При этом препараты из списка жизненно необходимых и важнейших подорожали в среднем на 0,9%. Из них ощутимо выросли цены на: спазмалитик «Дротаверин» – на 11,6%, средство для предотвращения тромбов «Ксарелто» – на 6,8%, успокоительное «Глицин» – на 4,3%.
Однако некоторые препараты этой категории подешевели: гепатопротектор «Фосфоглив» – на 5,3%, средство от бронхоспазмов «Эуфиллин» – на 4,3%, средство от гипертонии «Эналаприл» – на 3,3%.
Также изменились цены на популярные, но не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим препаратам, лекарства. Ощутимее всего подорожало широко известное успокоительное «Афобазол» – на 14,2%. При этом на 5% снизилась цена на известное средство от насморка «Нафазолин».
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