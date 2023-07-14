В Омске на 14,2% выросла цена на успокоительное

Фото: Олег ЗОЛОТО

По информации Омскстата, с апреля по июнь 2023 года, цены на медицинские препараты в регионе увеличились в среднем на 1,7%.

При этом препараты из списка жизненно необходимых и важнейших подорожали в среднем на 0,9%. Из них ощутимо выросли цены на: спазмалитик «Дротаверин» – на 11,6%, средство для предотвращения тромбов «Ксарелто» – на 6,8%, успокоительное «Глицин» – на 4,3%.

Однако некоторые препараты этой категории подешевели: гепатопротектор «Фосфоглив» – на 5,3%, средство от бронхоспазмов «Эуфиллин» – на 4,3%, средство от гипертонии «Эналаприл» – на 3,3%.

Также изменились цены на популярные, но не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим препаратам, лекарства. Ощутимее всего подорожало широко известное успокоительное «Афобазол» – на 14,2%. При этом на 5% снизилась цена на известное средство от насморка «Нафазолин».

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