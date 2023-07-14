Омcкий завод открыл вакансии с заработной платой до 100 тыс. рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Очередная ярмарка вакансий оборонно-промышленного комплекса прошла сегодня, 14 июля, в кадровом центре «Работа в Омске».

На ярмарке свои вакансии представило АО «Сибирские приборы и системы». Предприятие является одним из ведущих в области приборостроения и входит в состав Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Подать заявления на соискание вакансии могут инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, метрологи, кладовщики, токари, слесари-инструментальщики, слесари контрольно-измерительных приборов и автоматики, контролеры радиоэлектронной аппаратуры и приборов, ученики шлифовщика и представители других профессий. Всего порядка 40 вакансий. При этом заработная плата может составлять до 100 тысяч рублей.

По словам директора центра занятости Омска и Омского района Алексея Щербакова, с начала 2023 года на оборонные предприятия устроились уже более 4,3 тыс. омичей.

– Регулярные мероприятия службы занятости Омской области призваны снизить дефицит рабочих и инженерных кадров в отрасли, – отметил Алексей Щербаков.

Директор центра занятости подчеркнул, что на ярмарках вакансий соискатели и работодатели могут получить всю интересующую их информацию и обменяться контактами.

По данным регионального минтруда, в Омской области на предприятиях ОПК открыто свыше 1,4 тысячи вакансий.

Следующая ярмарка вакансий оборонно-промышленного комплекса состоится в Омске 21 июля в 11:00, в кадровом центре «Работа России» по адресу: улица Тарская, 11.

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