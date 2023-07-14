В Омске 3,5 млн рублей задолжал работодатель своим 43-м сотрудникам

Фото: УМВД России по Сахалинской области
Свои сотрудникам работодатель задолжал 3,5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Омской области.
- Прокуратура Советского округа г. Омска провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление-5», - уточнили в надзорном органе.
На руководителя предприятия завели уголовное дело. Свои права в суде намерены отстаивать 43 работника.
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