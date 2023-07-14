GRINKEVICH выступит на открытии молодежного форума «РИТМ» в Омской области

Фото: concert-star.ru

С 17 по 22 июля в Омской области пройдет молодежный форум «РИТМ». Любимец омской молодежи примет группу GRINKEVICH, которая станет хэдлайнером мероприятия.

Напомним, что локацией форума по традиции будет лагерь Березовая роща в Саргатском районе.

В этом году работа на форуме будет организована по таким направлениям как «РИТМ — Создавать», «РИТМ — Проектировать», «РИТМ — Продвигать», «РИТМ — Преображать» и «РИТМ — Предпринимать». Также участников форума ждет насыщенная культурно-развлекательная программа.

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