Майор полиции Евгений Панкратов назначен врио начальника ОМВД по Нижнеомскому району Омской области

Фото: УМВД России по Сахалинской области

Врио начальника ОМВД по Нижнеомскому району Омской области назначен майор полиции Евгений Панкратов. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Изменения в ЕГРЮЛ внесены от 12 июля 2023 года. Ранее полицейский был начальником участковых уполномоченных полиции и ПДН.

Отмечается, что майор стал уже третьим руководителем ОМВД за полгода. Ранее структуру возглавлял стоял Михаил Воронцов, которого в начале года сменил Дмитрий Михалев.

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