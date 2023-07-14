Майор полиции Евгений Панкратов назначен врио начальника ОМВД по Нижнеомскому району Омской области

Фото: УМВД России по Сахалинской области
Врио начальника ОМВД по Нижнеомскому району Омской области назначен майор полиции Евгений Панкратов. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
Изменения в ЕГРЮЛ внесены от 12 июля 2023 года. Ранее полицейский был начальником участковых уполномоченных полиции и ПДН.
Отмечается, что майор стал уже третьим руководителем ОМВД за полгода. Ранее структуру возглавлял стоял Михаил Воронцов, которого в начале года сменил Дмитрий Михалев.
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