Здание бывшей школы продается за 123 тысячи рублей в Омской области

Фото: торги.гов

В Омской области за 123 тысячи рублей продается здание бывшей школы. Торги запланированы на 16 августа.

Объект расположен в Полтавском районе, когда-то здесь базировалась Длинновская основная общеобразовательная школа. Продажа строения идет вместе с земельным участком в 6 соток.

Отметим, что здание одноэтажное кирпичное 1968 года постройки было включено в программу приватизации в конце 2022 года. Расформировали образовательное учреждение еще 10 лет назад.

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