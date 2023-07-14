Здание бывшей школы продается за 123 тысячи рублей в Омской области

Фото: торги.гов
В Омской области за 123 тысячи рублей продается здание бывшей школы. Торги запланированы на 16 августа.
Объект расположен в Полтавском районе, когда-то здесь базировалась Длинновская основная общеобразовательная школа. Продажа строения идет вместе с земельным участком в 6 соток.
Отметим, что здание одноэтажное кирпичное 1968 года постройки было включено в программу приватизации в конце 2022 года. Расформировали образовательное учреждение еще 10 лет назад.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru