152 факта незаконного сброса мусора выявлено в Омске

Фото: стоп-кадр видео мэрии Омска

Департамент контроля совместно с Управлением дорожного хозяйства и благоустройства, Госавтоинспекцией и минприроды зафиксировали 152 случая, когда омичи выбрасывали мусор в неположенных местах. Заведено 120 административных дел, а 11 жителей уже должны оплатить штрафы на общую сумму 230 тысяч рублей.

Борьба с мусором ведется во всех районах города. Так, штраф в 10 тысяч рублей получил омич, который нарушил правила около рынка «Южный» на улице 1-я Путевая. Там он незаконно выбрасывал из автомобиля мешки с отходами.

Кстати, обошелся мужчина минимальным наказанием. А вообще за неправильную утилизацию мусора грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Например, для законной утилизации строительного, крупногабаритного или других видов отходов необходимо заключать договор с профильными организациями или регоператором.

В свою очередь предпринимателям, которые вывозят мусор граждан на коммерческой основе, также необходимо заключить договор с компанией «Магнит». Максимальный штраф для юридических лиц за незаконную утилизацию отходов – 100 тысяч рублей и возможная конфискация транспортного средства.

Всем омичам в мэрии напомнили, что рейды на выявление фактов незаконной утилизации отходов специалисты департамента контроля проводят ежедневно.

Справка

Площадки накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) предназначены только для их складирования. К ТКО относятся отходы, которые производятся в процессе жизнедеятельности человека внутри помещений в жилом доме и аналогичные отходы у юридических лиц. Иные отходы производства и потребления, например: автомобильные шины, строительные, растительно-древесные, медицинские, биологические, ртутные и прочие отходы 1 и 2 класса опасности складировать на площадках ТКО, а также на муниципальных или неразграниченных территориях категорически запрещено. Размер крупногабаритных отходов, например, мебели или бытовой техники, не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. Их можно оставлять в бункерах, расположенных на контейнерных площадках, либо на специальных местах для складирования именно КГО. Строительные отходы, образованные при ремонте жилых помещений (кирпичи, бетон, обрезки труб и другое) не относятся к ТКО и не входят в зону ответственности регионального оператора. Вывоз осуществляется путем заключения договора со специализированной организацией (например, договор с региональным оператором ООО «Магнит» и др.). Ртутьсодержащие лампы и измерительные приборы. Граждане могут сдавать ртутьсодержащие лампы и измерительные приборы в управляющую организацию, обслуживающую многоквартирный дом. Растительно-древесные отходы (ветки деревьев, кустарников, сухие растения, листва) также не являются ТКО и не подлежат складированию на площадках накопления. Такой мусор можно оставлять только на заранее определенном месте с учетом предложений управляющей организации в границах придомовой территории. Для вывоза растительно-древесных отходов с территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в том числе после проведения субботника, УК, на обслуживании которых находятся данные дома, необходимо заключать договор с региональным оператором. В секторе индивидуальной жилой застройки за это отвечает БУ г. Омска «УДХБ». Что касается биологических отходов. Категорически запрещается их захоронение в землю, вывоз на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты. В соответствии Правилами перемещение биологических отходов к местам их хранения, переработки или утилизации должно осуществляться в закрытых емкостях, оснащенных крышками или другими средствами защиты, конструкция которых не допускает их самопроизвольного открывания, в одноразовых полиэтиленовых или пластиковых пакетах, устойчивых к прокалыванию. При этом вывоз и захоронение такого типа отходов ведется специальными службами.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru