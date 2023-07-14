Михаил Квитков был официально назначен директором омских кладбищ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новым директором БУ «Комбинат специальных услуг» официально был назначен Михаил Квитков. Сегодня замдиректора департамента городского хозяйства Александр Гаврилов представил его коллективу комбината.

Ранее Квитков занимал различные руководящие должности в омской мэрии, научных организациях, предприятиях, а также министерстве экономики Омской области и других структурах.

Напомним, БУ «Комбинат специальных услуг» ведет деятельность в сфере ритуальных услуг, в частности, заведует городскими кладбищами.

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