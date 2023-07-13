Омский меценат Татоян ремонтирует школу искусств свыше договоренности с мэром Шелестом

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что меценат детской школы искусств № 10 Ашот Татоян, с которым была достигнута договоренность о ремонте в прошлом году, выполнил свои обещания сверх меры.

- В июне прошлого года у школы появился меценат — омский предприниматель Ашот Гамлетович Татоян. Картина стала меняться. Самый большой блок работы — монтаж вентилируемого фасада — практически завершен. Изначально договаривались, обновить только парадную часть, однако, меценат принял решение пойти дальше и привести в порядок все здание. Также на средства Ашота Гамлетовича в школе произведен ряд внутренних работ, - рассказал Сергей Николаевич.

Накануне мэр и меценат посетили объект. Посмотрели, как идут дела, обсудили планы.

- Среди первоочередных работ: демонтаж вышедших из употребления подвальных входов, ремонт отмостки и подготовка школьного двора к 1 сентября. Планирую посетить все образовательные учреждения, вошедшие в проект «Меценатство», чтобы лично оценить исполнение подписанных соглашений, - резюмировал градоначальник.

Отметим, что в детской школе искусств № 10 имени Бабаджаняна занимаются порядка 1000 юных омичей. Под руководством опытных педагогов они постигают тонкости музыки, вокала, изобразительного искусства и прикладного творчества.

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