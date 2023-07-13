Глава Омской области Хоценко озадачил кабмин вывести регион в топ-10 для привлечения инвесторов

Глава Омской области поставил задачу региональному кабинету министров войти в ТОП-10 субъектов страны с высокой инвестиционной привлекательностью. В этом году регион в национальном рейтинге инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив поднялся на три пункта, заняв 19 место. Для успешной реализации региону нужны инвестиционные стандарты - то есть условия, возможно, без лишних бюрократических барьеров, которые были бы понятны бизнесу.

- Будем по-новому работать с инвесторами. Лично буду в этом участвовать. Ежемесячно будем проводить инвестиционные комитеты. Мне важно понимать, какие есть планы по инвестразвитию, какие проекты мы запускаем, их сроки, этапы и проблемы, требующие решения. Уже встречался со многими местными и иногородними инвесторами, обсуждали новые проекты. Интерес к региону есть и надо всячески его поддерживать, — сообщил Виталий Хоценко.

Из успешных проектов Хоценко привел в пример недавно запущенное модернизированное производство по переработке бутана.

- Будем поддерживать проект по пиролизу нефтехимии и продуктов ее глубокой переработки. Начинаем строительство завода графитированных электродов и завода металлоконструкций. На Петербургском международном экономическом форуме в июне обсуждали с компанией «Лузалес» строительство лесоперерабатывающего предприятия в нашем регионе. Уже начали подбирать под него площадку, — сказал руководитель Омской области.

Там же с крупнейшими застройщиками обсудили возможность реализации новых жилищных проектов. Прошлый год стал рекордным по вводу жилья за последние 6 лет.

- Нужно нарастить темпы жилищного строительства, активно использовать механизм комплексного развития территорий. Отдельное внимание — созданию логистических центров. Есть логопарк «Солнечный» с инвестициями 12 млрд рублей. Сегодня появились новые резиденты и мы работаем над созданием второй очереди еще на 5 млрд рублей. Этот проект направлен на обеспечение внутренней потребности региона. А нам нужны еще и крупные проекты по вывозу и транзиту товаров. Ведем переговоры с лидерами отрасли — «Трансконтейнером», «Евросибом», «Логопером», — рассказал Хоценко.

Для запуска инвестиционного конвейера требуется доступная инвестиционная инфраструктура. В этом точкой опоры должна стать особая экономическая зона, в которую уже вошли 6 резидентов. Но надо двигаться дальше.

- Поставил задачу по оперативному запуску в работу четырех проектов промпарков и технопарков в сфере высоких технологий. Под все подобные парки федеральный бюджет готов выделять финансирование, поэтому мы просто обязаны двигать эти проекты. Подключаемся к новому механизму поддержки промышленников — кластерной инвестиционной платформе. Она позволяет получить льготные заемные средства на промышленные инициативы. Планируем создать не менее 10 промышленных кластеров, — завершил Хоценко.