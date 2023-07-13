Вода в аномальную жару может стать не только спасением, но и скрытой угрозой для жизни ребенка

Фото: пресс-служба минздрава Омской области.

Об обычной домашней ванной комнате и о безопасности купания детей рассказала нам врач – педиатр участковый «Городской поликлиники № 10» Олеся Вячеславовна Афурина.

Купание — полезный и приятный ритуал, который помогает поддержать здоровье, обеспечить необходимый гигиенический уход, улучшить настроение и здорово провести время с крохой.

Даже если вы используете детские подставки, стульчики для купания, малыш обязательно должен быть под вашим присмотром в течение всего периода водных процедур. Несмотря на то, что все это обеспечивает поддержку, малыш все равно может опрокинуться.

Оставлять ребёнка одного в ванной комнате нельзя ни на минуту!

К сожалению, дети тонут даже в собственных квартирах во время купания. Да, для родителей «минуточка» — это всего лишь мгновение, за которое они успевают сделать некоторые важные дела. А вот малыш 1-2 лет за это время успевает сделать немало, особое внимание уделяя тем делам, которые мама не разрешает делать ему в ее присутствии. Ну а раз мама ушла, то можно все. Можно встать на бортик ванны, можно понырять, как в море, можно попрыгать в ванной и поделать волны, можно открыть кран и добавить себе воды.

Чем еще опасна ванна, помимо того, что в ней можно утонуть? Тем, что она скользкая.

Непоседливый ребёнок может запросто поскользнуться в ванной и получить травму, ударившись об ее борт или об кран. Как обезопасить кроху?

- Необходимо дно ванны сделать нескользким. Для этого можно приобрести специальные противоскользящие коврики из ПВХ на присосках. Кстати, для самых маленьких любителей водных процедур они продаются самых разных размеров, форм и расцветок. Если есть опасность того, что малыш может удариться о кран, то можно накрыть кран свернутым в несколько слоев толстым полотенцем.

Нередко малыши, заигравшись в ванной комнате детской посудкой и разными бутылочками, начинают пробовать воду из ванной на вкус, выпивая порой немалое ее количество. Чем это опасно?

- В водопроводной воде могут содержаться опасные бактерии и вирусы. От опасных вирусов не всегда спасает даже качественный фильтр, так как вирусные частицы очень маленькие. Нередко родители недоумевают, откуда грудничок подцепил ротавирусный гастроэнтерит или энтеровирусный менингит, ведь они никуда не ходят и ни с кем не общаются. Оказывается, очень часто виновником заболевания становится именно водопроводная вода.

- Важно, температура воды должна быть оптимальная (37-38 градусов). Перегрев, как и переохлаждение опасны.

- Безопасность также предполагает и правильный подбор средств для купания. Они должны соответствовать возрасту, чтобы не пересушить кожу ребенка и очищать ее бережно, не вызвать аллергической реакции.

- Также из зоны досягаемости необходимо убрать все предметы бытовой химии, чтобы исключить случайное употребление их малышом.

- Отключите все электроприборы (фены, стиральные машины, мобильные устройства!!! и т. д.), не редки бытовые электротравмы, в воде степень поражения будет в разы больше.

- Упасть можно не только в самой ванной, но и за ее пределами. После веселого купания пол в ванной комнате часто оказывается залит водой, иногда еще и с пеной. При этом упасть может не только ребёнок, но и тот, кто его купает. Так что безопасность нужно обеспечить еще и на полу. Он должен быть сухим. Для этого можно постелить в ванной комнате нескользящий коврик или просто положить на пол сухое полотенце, — рассказала врач.

Следите за малышами, заботьтесь об их безопасности и будьте здоровы!

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