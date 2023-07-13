В Омске на Левобережье в ДТП с участием трех иномарок пострадали две 14-летние девочки

Фото: Госавтоинспекция.

В среду днем, 12 июля, на Левобережье при столкновении трех иномарок пострадали двое детей.

Предварительно было установлено, что 23-летний водитель «Рено» на пересечении бульвара Архитекторов и улицы Ватутина при выезде со второстепенной дороги столкнулся с «Хундаем» под управлением 36-летнего мужчины. От удара «Хундай» влетел в «Фольксваген», за рулем которого находился 42-летний омич.

Фото: Госавтоинспекция.

В результате ДТП пассажиры «Рено» — две 14-летние девочки. Им понадобилась помощь медиков.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия госавтоинспекторы установят в ходе проверки.

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