В Оконешниковском районе Омской области орудуют черные лесорубы

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Прокуратура проверила, как в регионе соблюдается законодательство в сфере лесопользования. Результаты оказались неутешительные. Как выяснилось в ходе проверки, в Оконешниковском сельском участковом лесничестве черные лесорубы вырубили 9,15 куб м. березы.
– В результате Главному управлению лесного хозяйства Омской области причинен ущерб на сумму более 128 тыс. рублей, – сообщили в областной прокуратуре.
По инициативе прокурора в Оконешниковском районе заведено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Расследование дела о черных лесорубах находится под контролем районного прокурора.
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