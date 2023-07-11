В Оконешниковском районе Омской области орудуют черные лесорубы

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Прокуратура проверила, как в регионе соблюдается законодательство в сфере лесопользования. Результаты оказались неутешительные. Как выяснилось в ходе проверки, в Оконешниковском сельском участковом лесничестве черные лесорубы вырубили 9,15 куб м. березы.

– В результате Главному управлению лесного хозяйства Омской области причинен ущерб на сумму более 128 тыс. рублей, – сообщили в областной прокуратуре.

По инициативе прокурора в Оконешниковском районе заведено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Расследование дела о черных лесорубах находится под контролем районного прокурора.

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