12 июля жители Центрального округа Омска останутся без горячей воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 12 по 25 июля горячую воду отключат абонентам ТЭЦ-5. Это коснется жителей Центрального округа Омска.

В частности, кипятить чайники и подключать бойлеры придется жителям улиц Северных, Восточных, Красный Путь, Волочаевская, Волховстроя, Гусарова, Орджоникидзе, Яковлева, Тарская и других. Всего 599 адресов.

К слову, следующими под отключения попадут жители Октябрьского округа.

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