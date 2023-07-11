Попасть ночью в зоопарк смогут все посетители Большеречья в Омской области

Фото: Большереченский зоопарк
Все посетители Большеречья в Омской области смогут попасть ночью в зоопарк. Об этом рассказали в живом уголке региона.
Единственный в стране сельский зоопарк запускает новую экскурсию, которая рассчитана с 21.00 до 23.00. Посетителей проведут по территории зоопарка, где они познакомятся с жизнедеятельностью животных в вечернее время.
Программа будет наполнена не только разными квизами, но и увлекательным развлечением — комната страха, где посетителям нужно будет на ощупь определить мелких обитателей зоопарка.
Для участия в акции нужна предварительная запись, так как количество участников ограничено. Записаться можно по телефону: 8-991-431-54-03.
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