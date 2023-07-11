В Омске 67-летний фонтан «Изобилие» напротив ОмГУПС будут ремонтировать по проекту ИП

Фото: соцсети.

Администрация города Омска отыграла на аукционе право на разработку проекта для ремонта 67-летнего фонтана «Изобилие». Фонтану напротив главного корпуса Омского госуниверситета путей и сообщения требуется капитальный ремонт. Проводить обследование объекта и определять список и порядок работ предстоит ИП Максиму Шамкову.

Предприниматель предложил за свои услуги 1 миллион и 400 тысяч рублей. Начальная цена контракта составляла на 400 тысяч рублей больше. Такую же цену предложил еще один участник аукциона, и за полтора миллиона рублей работу был готов выполнить третий участник. Традиционно аукцион выиграл участник с минимальной стоимостью своих услуг.

Теперь уапрвление дорожного хозяйства и благоустройства Омска заключит с ним договор. Проект должен быть готов, согласно условиям, через 90 дней с момента подписания.

Самый старый фонтан «Изобилие» в Омске появился в 1956 году. Авторы проекта возвели это водное чудо в стиле сталинского ампира и изобразили на нем корзины с фруктами и другими яствами. Отсюда и пошло его название. Отличительной чертой достопримечательности считается то, что в нее поступает очищенная питьевая вода. Это особенно актуально летом в жару, когда так хочется утолить жажду.

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