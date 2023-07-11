89-летняя пенсионерка из Омска распознала телефонных аферистов и тут же сдала их полиции

Фото: Мария ЛЕНЦ

Распознала телефонных аферистов и тут же сдала их полиции 89-летняя пенсионерка из Омска. подробности рассказали в региональном управлении МВД.

Пожилая омичка из Советского округа позвонила в «дежурку» и сообщила о звонивших только что мошенниках. Каково было удивление полицейских. Женщина рассказала, что неизвестные представились ее дочерью и сообщили, что она попала в ДТП. Срочно требуются деньги.

Пенсионерка не повелась на развод, уличила их в обмане и положила трубку.

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