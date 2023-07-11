709 первоклашек в Омске пойдут не в те школы, куда бы хотели их родители

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Не в те школы, куда бы хотели их родители пойдут 709 первоклашек. Об этом заявляет НГС55 со ссылкой на департамент образования.
Причина проста - мест в некоторых образовательных учреждениях уже нет. Всего мэрия подготовила 15 822 места, а заявление подали уже 14 040 родителей.
– Для реализации права ребенка на получение образования можно обратиться в любую школу города Омска. Единственной причиной отказа в зачислении в школу является отсутствие свободных мест. Информацию о наличии мест в учреждении можно уточнить на сайте школы, в разделе «Вакантные места для приема (перевода), – добавили в ведомстве.
К слову, в июне завершился прием детей льготников и тех, кто прописан на территории, закрепленной за школой.
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