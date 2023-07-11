По оценке Минпромторга РФ, Омская область вошла в 20-ку регионов-промышленников

Фото: Иван МАКЕЕВ

Солгасно отчету Минпромторга РФ от 10 июля 2023 года, за минувший год Омская области вошла в 20 самых эффективных регионов в точки зрения развития промышленности. Немало внимания в оценке было уделено работе власти для развития различных отраслей производства. Кроме того, оценка коснулась экономического развития, нормативно-правовой базы и региональных мер поддержки промышленности, взаимодействия с Минпромторгом и Фондом развития промышленности, деловой активности и цифровой трансформации.

- Сегодня одна из главных задач — укрепить наш промышленный потенциал и усилить темп работы. Уверен, у нас это получится. Будем развиваться и строить новые производства. Так держать!», — оценил в своем ТГ-канале итоги рейтингового отбора врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

Омская область заняла 19-е место в рейтинге. Кроме Омска в топ-20 не попал ни один регион Сибирского федерального округа.

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