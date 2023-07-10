Мэрия сдала в аренду участок под платную парковку в центре Омска за 315,4 тыс. рублей в год

Иллюстрация Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске завершились аукционы для двух земельных участков, предусмотренных для платных и бесплатных парковок.

Участок, расположенный в центре города, за Омским автотранспортным колледжем (Газетный переулок,9) был сдан в аренду на пять лет предпринимателю Исламу Мехтиеву. Ежегодная арендная плата за участок площадью 1368 квадратных метров по итогу торгов составила 315,4 тыс. рублей (почти на 10 тыс. рублей больше начальной стоимости).

По информации из открытых источников предприниматель занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

А вот арендатора участка под парковку на улице Арктической найти не удалось. Стартовая стоимость лота составляла 304,7 тыс. рублей. Заявок на аукцион не поступило.

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