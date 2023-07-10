Омская гимназия №9 отказалась принимать первоклашек

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До Дня знаний осталось меньше двух месяцев, а вопрос со школой для некоторых родителей до сих пор не решен. Так, омичи пожаловались на то, что их детей отказываются зачислять в гимназию №9. Проблему подняли родители первоклашек в паблике «Омск Live».

– Хотим обратить внимание на ситуацию с 9 гимназией. Практически 50% желающих получили отказ! По прописке прошёл один человек! Вдумайтесь, пожалуйста, в эту цифру! Из 170 заявлений приняли только 90, – сообщает автор поста.

В комментариях к посту одни родители негодуют из-за того, что на довольно плотно заселенный микрорайон приходится всего одно учебное заведение, которое не способно вместить всех желающих получить знания. Другие, как и автор поста, жалуются на то, что из-за первоочередного права льготников на обучение ущемляются права тех, кто должен ходить в гимназию по праву проживания в микрорайоне. Автор поста предлагает сокращать округ или открывать дополнительные классы. Итог один – количество поданных заявлений значительно больше свободных мест в образовательном учреждении.

Под постом ситуацию прокомментировала омская мэрия, предложив подобрать другую школу поблизости.

– Добрый день. Прием на обучение проводится на принципе равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым законодательством предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение, – сообщили в городской администрации, перечислив внушительный перечень льготников. – Основной критерий возможности зачисления указанных категорий – наличие свободных мест. В гимназию № 9 подано 162 заявления, запланированное количество мест для обучающихся в первых классов - 90. Свободные места в - 1-х классах есть в школах №№ 4, 44 и 106, расположенных в территориальной и транспортной доступности от гимназии № 9. Для реализации права ребенка на получение образования можно обратиться в любую школу города Омска. Единственной причиной отказа зачислении в школу является отсутствие свободных мест.

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