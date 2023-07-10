Два причала на слиянии Иртыша и Оми перешли к омскому бизнесмену за 2 млн рублей

Фото: Елена УРМАНОВА

Два причала на слиянии Иртыша и Оми перешли в частные руки за 2 млн рублей. Об этом сообщили в территориальном управлении Росимущества в Омской области.

Новым владельцем стал предприниматель в сфере недвижимости Мнацакан Саркисян. Он оказался единственным участником торгов и выкупил сооружения по стартовой цене.

Начальная цена причала Оми площадью 3,7 тыс. квадратных метров составляла 1 млн рублей. Причал Иртыша площадью 3,9 тыс. квадратных метров обошелся бизнесмену в 1,1 млн рублей.

Как сообщае Портал Om1.ru, предприниматель собирался открыть там современный частный пляж.

– Может быть, как на «Пиратском острове» — кто-то хочет купаться, кто-то снимает мангальную зону. Я так это понимаю, — поделился планами Саркисян.

Однако выяснилось, что причалы носят статус гидротехнических сооружений. По этой причине их ремонт должен соответствовать специализированному техническому регламенту. Бизнесмен заявил: «Если придётся бегать по судам, то мне это неинтересно». Поэтому окончательная судьба причалов пока не решена.

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