Здание с улицы Слободской в Омске включено в перечень культурного наследия

Фото: 2 Гис
В перечень культурного наследия включено здание с улицы Слободской. Соответствующий документ разместил региональный минкульт.
«Дом жилой Мины Федорова», расположенный на улице Слободская, 11, теперь числится в перченее выявленных исторических ценностей. Его владельцы будут уведомлены в течение трех дней после публикации документа.
Стоит отметить, что особняк, построенный в конце 19 века, теперь подлежит государственной охране.
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