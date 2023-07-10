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НовостиОбщество10 июля 2023 7:25

Здание с улицы Слободской в Омске включено в перечень культурного наследия

«Дом жилой Мины Федорова» построен в конце 19 века
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: 2 Гис

Фото: 2 Гис

В перечень культурного наследия включено здание с улицы Слободской. Соответствующий документ разместил региональный минкульт.

«Дом жилой Мины Федорова», расположенный на улице Слободская, 11, теперь числится в перченее выявленных исторических ценностей. Его владельцы будут уведомлены в течение трех дней после публикации документа.

Стоит отметить, что особняк, построенный в конце 19 века, теперь подлежит государственной охране.

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