Транспортная прокуратура проконтролирует вылеты из Омска в Екатеринбург и Сочи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вылеты из Омска в Екатеринбург и Сочи проконтролирует транспортная прокуратура. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

Отмечается, что причиной задержки является позднее прибытие самолетов в омский аэропорт. Своего часа дожидаются 240 человек, среди них 26 детей.

В случае неисполнения надлежащим образом положенных при задержке рейса услуг, пассажиров просят сообщать дежурному прокурору по телефону 8(913)921-70-00.

Между тем, вылет в Сочи пока еще задерживается. В Екатеринбург самолет отправился в 12.57 по омскому времени.

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