На трассе под Омском иномарка врезалась в молоковоз, пострадал ребенок

Фото: Госавтоинспекция.

В воскресенье днем, 9 июля, в Омской области на трассе Омск-Тара иномарка влетела молоковоз.

Сегодня в 14:25 часов в дежурную часть ОМВД России по Большереченскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.

Предварительно установлено, что 58-летний омич, находивший за рулем «Субару», двигаясь по по трассе Омск-Тара, в районе 150-го километра не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего «Шевроле Круз» под управлением 30-летней женщины, которая от столкновения по инерции врезалась в молоковоз.

В ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Шевроле» — 13-летняя девочка. Ее доставили в больницу.

Окончательные причины и обстоятельства произошедшего правоохранители установят в ходе проверки.

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