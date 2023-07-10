На трассе под Омском иномарка врезалась в молоковоз, пострадал ребенок

Фото: Госавтоинспекция.
В воскресенье днем, 9 июля, в Омской области на трассе Омск-Тара иномарка влетела молоковоз.
Сегодня в 14:25 часов в дежурную часть ОМВД России по Большереченскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими.
Предварительно установлено, что 58-летний омич, находивший за рулем «Субару», двигаясь по по трассе Омск-Тара, в районе 150-го километра не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего «Шевроле Круз» под управлением 30-летней женщины, которая от столкновения по инерции врезалась в молоковоз.
В ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Шевроле» — 13-летняя девочка. Ее доставили в больницу.
Окончательные причины и обстоятельства произошедшего правоохранители установят в ходе проверки.
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