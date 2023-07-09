Молодая омичка утонула территории дачного поселка под Омском

Фото: СУ СКР по Омской области

На территории дачного поселка под Омском утонула 24-летняя омичка. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла в Омском районе на Иртыше на территории дачного поселка Чернолучинский. Водолазы пытаются достать тело погибшей

Сотрудники полиции совместно со следователями СУ СКР по Омской области проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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