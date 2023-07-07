Жителя Омской области приговорили к 7 годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области суд вынес приговор 29-летнему мужчине, обвиняемому в покушении на сбыт наркотиков.

В начале ноября 2022 года мужчина вытащил из тайника-закладки вблизи вблизи СНТ «Садовод-1» в Омском районе наркотическое вещество массой не менее 9,66 грамма — производное N-метилэфедрона. В дальнейшем он планировал сбыть веселящее средство в Омске, однако ему не повезло: его почти сразу задержали сотрудники полиции.

Омский районный суд назначил фигуранту дела 7 лет колонии строгого режима. Кроме того, инстанция постановила уничтожить изъятое у него наркотическое средство.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru