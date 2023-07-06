Мэрия Омска предложила арендовать 44 торговые точки для общепита на день города

Фото: Евгения ГУСЕВА

Для общепита на день города 44 торговые точки предложила арендовать мэрия Омска. Горадминистрация объявила торги на размещение бизнеса.

Торговля будет организована на территории набережной Тухачевского, улиц Спартаковская и Ленина, а также Соборной площади и «Омской крепости». Заявки принимаются от бизнесменов, профилирующихся на продажей горячего питания, напитков, мороженого, кондитерских изделий и сувенирной продукции.

К слову, всего в рамках празднования 307-летия Омска будет развернуто порядка 200 торговых точек. Для оставшихся 156-и территорий договоры были продлены с их арендаторами.

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