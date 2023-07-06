В омском поселке Армейские построят дома для многодетных семей, сквер и детсад на 120 мест

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омский департамент архитектуры и градостроительства формирует проект планировки территории поселка Армейский. Он включает в себя ряд документов, в частности, проект межевания территории, в котором отражены земельные участки с указанием их границ. Собрать всю необходимую документацию планируют до конца июля 2023 года.

По планам властей на площади 119 гектаров в поселке Армейский, расположенном на окраине Ленинского округа, появятся несколько кварталов индивидуальной жилой застройки с домами для многодетных семей, детский сад на 120 мест, сквер и спортплощадка.

Отметим, план планировки территории поселка до утверждения должен пройти публичные слушания.

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