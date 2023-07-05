В Омской области из-за нарушений суд приостановил работу школьного пишеблока

Фото: Евгения ГУСЕВА
Роспотребнадзор Омской области сообщил, что в Демьяновской школе Горьковского района Омской области пищу школьникам готовили с вопиющими нарушениями.
– Приготовление готовых блюд и кулинарных изделий осуществлялось в одном помещении, отсутствовал достаточный набор помещений, отсутствовало достаточное количество технологического, холодильного оборудования, производственных столов, моечных ванн, в результате чего нарушалась последовательность (поточность) технологических процессов, – отметили в ведомстве.
В связи с этим надзорный орган обратился с результатами проверки в суд. Пока до устранения нарушений эксплуатацию пищеблока приостановили на 15 суток. Решение суда может быть обжаловано.
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