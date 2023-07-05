Три микрореабилитационных центр для тяжелобольных детей откроются в Омской области

Фото: Минтруда Омской области

В Омской области откроются три микрореабилитационных центр для тяжелобольных детей. Об этом сообщает региональное минтруда.

Соцпроект реализуется на средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Уже четыре подобных учреждения работают в на базе комплексных центров Омского, Муромцевского, Знаменского и Москаленского районов. Открытие в 2023 году запланировано в Марьяновском, Седельниковском и Тарском районах.

- Особенно это актуально для жителей отдаленных сельских поселений, которым проблематично возить тяжелобольных детей на реабилитацию в районный центр или Омск, - поясняет начальник отдела минтруда Наталья Подольская.

Эти центры работают в двух форматах. Один предполагает выезд специалистов на дом. Второй как надомное обслуживание, где есть бесплатный прокат реабилитационного и развивающего оборудования.

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