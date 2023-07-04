Жительница Омска отсудила 120 тыс. рублей у батутного центра за перелом стопы

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Омска отсудила 120 тысяч рублей у батутного центра за перелом стопы. Женщина получила травму во время прыжков на батуте с ребенком в ноябре 2022 года.

Как ранее выяснилось, что причиной несчастного случая стало то, что, во-первых, сотрудники батутного комплекса не провели инструктаж по технике безопасности, а во-вторых, не осуществляли должный контроль за посетителями на батуте.

Суд, согласившись с позицией прокурора, постановил взыскать с владельца батутного центра в пользу омички 120 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 60 тысяч рублей в качестве штрафа за отказ выплатить компенсацию пострадавшей в добровольном порядке.

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