ИП из Ярославля разработает проект капремонта здания бывшего омского роддома №5

Фото: Олег УКЛАДОВ
Проект капремонта здания бывшего омского роддома №5 разработает ИП из Ярославля. Завершились вторые торги на поиск подрядчика.
Проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта здания на улице Рождественского, 2 подготовит индивидуальная предпринимательница Юлия Заварзина. Она предложила наименьшую цену за услугу - 4,8 млн рублей при начальной цене в 5,6 млн рублей.
Напомним, что ремонт бывшего здания роддома отдают под госпиталь для ветеранов войн. На капремонт запланировано 500 млн рублей.
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