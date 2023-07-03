В Омске вновь до утра объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске сегодня вечером, 3 июля, в очередной раз был объявлен режим НМУ первой степени опасности.

По информации Обь-Иртышского УГМС, на территории Омск и области до 11:00 4 июня будут наблюдаться неблагоприятные метеоусловия, способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Напомним, в Омске сегодня до 11:00 уже действовал режим НМУ. Объявляли о неблагоприятных метеоусловиях и два предыдущих дня.

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