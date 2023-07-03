Доцент СибАДИ Сергей Войтенков назвал транспортную реформу большим шагом вперед

Представители омского научного сообщества дали положительную оценку изменениям схем движения транспорта в Омске. В последние годы среди студентов СИБАДи стало популярно писать научные работы на тему организации схем движения транспорта на локальных участках города.

Интересно, что практика, когда по центральным улицам города курсирует пассажирский транспорт только большой и средней вместимости давно и успешно применяется за рубежом.

– Изучая литературу, опыт других стран, мы приходили к тому, что у нас много дублирующих маршрутов, которые идут по центральным магистралям города, и, как правило, по этим маршрутам ездят автобусы малого класса. И мы убеждались во многих проблемах, в числе которых скопление транспорта на остановочных пунктах, когда транспортные средства малой вместимости, наполняясь людьми, вынуждены проезжать транзитом другие остановки, в результате отказывая другим пассажирам. То есть мы видели эту проблему и сами, как пассажиры, ощущали ее на себе. Но мы уже привыкли к тому, что есть и пока не видим альтернативы чему-то другому, и даже не верим, что может быть лучше, и ко всем изменениям относимся, может быть, немножко негативно. Я был приятно удивлен, что департамент транспорта решился на такой отважный шаг, понимая, что он не будет популярным для всех, – отметил кандидат технических наук, доцент кафедры «Организация перевозок и безопасность движения» СибАДИ Сергей Войтенков.

Доцент назвал решение вывести на центральные загруженные магистрали лишь автобусы среднего и большого класса большим шагом вперед. Следующим необходимым изменением Сергей Войтенков считает перевод всех маршрутов на регулируемые тарифы. По его мнению, это даст возможность использовать беспересадочные тарифы, что позволит сократить затраты на перевозку многих категорий граждан.

Напомним, с 1 июля 18 маршрутов, по которым ходили «маршрутки», изменили схемы движения. Они не будут ходить по улицам Интернациональная, Гагарина, Думская, участкам улицы Красный Путь и проспекта Карла Маркса. «Маршрутки» теперь идут по дублирующим улицам, в частности, по улицам Фрунзе, Булатова, Маршала Жукова.

По вопросам перевозок омичи могут позвонить специалистам департамента транспорта по телефону (3812) 78-79-72, а также в справочную службу МП «Пассажирсервис» по телефону (3812) 90-12-12.

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