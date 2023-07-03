9 районов Омской области останутся без газа с 4 по 12 июля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 4 по 12 июля без газа могут остаться девять районов Омской области. Об этом предупреждают своих абонентов в ООО «Газпром межрегионгаз Омск».

Временные неудобства связаны с продолжением ремонта на магистральном газопроводе и газораспределительных станциях в Омской области.

Продолжительность перебоев с газоснабжением варьируется от нескольких часов до четырех суток. Не будет газа в Омском, Таврическом, Тюкалинском, Черлакском, Азовском, Нововаршавском, Одесском, Павлоградском, Русско-Полянском районах.

Также перебои с газом затронут три округа Омска – Центральный, Октябрьский и Ленинский. Здесь газа не будет до 48 часов.

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