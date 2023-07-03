300 домов останутся без горячей воды в Омске до 18 июля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До 18 июля без горячей воды в Омске останутся 300 домов. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании.

На 2 недели омичи, проживающие на Левобережье и в Нефтяниках почувствуют ежегодный летний дискомфорт и пойдет греть чайники и подключать бойлеры.

Так, с 5 июля горячей воды не будет в Кузьминках, на проспекте Комарова, Лесном проезде, 2-й, 3-й, 4-й Любинской и 2-й Солнечной, домов по улицам Дианова, Волгоградской, Ватутина, Комкова, Перелета и Лукашевича. Под отключение попадают 32 образовательных учреждений и 15 больниц и поликлиник.

Найти адрес своего дома можно в списке.

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