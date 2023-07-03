В Омской области завели уголовное дело по факту хищения средств из бюджета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области завели уголовное дело по факту хищению бюджетных средств в Кормиловском районе.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в июле 2022 года администрация Борчанского сельского поселения заключила с физическим лицом договор на оказание юридических услуг. Исполнитель, согласно договору, должен был представлять администрацию в суда и занимать составлением необходимых документов.

Юрист получил деньги за услуги в полном объеме. Однако при проверке выяснилось, что фактически некоторые виды услуг администрации поселения оказаны не были. В результате чего ущерб бюджету муниципалитета составил 30 тысяч рублей.

По результатам проверки было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Напомним, ранее прокуратура обратила внимание на состояние пешеходного моста в Кормиловском районе. Мостовой переход, связывающий две деревни, пострадал из-за непогоды. Тогда ведомство обязало районную администрацию принять меры по его восстановлению.

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