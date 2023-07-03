Объем экспорта продукции АПК Омской области за 5 месяцев 2023 года достиг 160 млн долларов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 5 месяцев 2023 года объем экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса (АПК) Омской области составил 159,4 миллиона долларов. Этот показатель выше на 8,4 %, чем в соответствующем периоде 2022 года.

Основой объем экспорта приходится на зерновые и масличные культуры, кондитерские изделия, продукты переработки зерна, а также напитки. На данный момент продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье из Омской области поставляют в 35 стран, среди которых Беларусь, Казахстан, Киргизия, Китай, Турция и Южная Корея.

— Экспортный потенциал — важный фактор развития экономики региона. По итогам 2022 года омским экспортерам была оказана государственная поддержка в размере 493 млн. рублей. По поручению главы региона Виталия Хоценко в 2023 году продолжается работа по поддержке экспорта в АПК и увеличению его объемов. Наращивание экспорта продукции АПК обеспечивается, в том числе, за счет участия организаций региона в реализации мер государственной поддержки, связанной с льготными тарифами на перевозку зерновых культур, компенсацией транспортных расходов при транспортировке сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а также льготного кредитования организаций, осуществляющих производство экспортоориентированной продукции, – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.

Напомним, комплексным развитием системы поддержки экспорта и формированием механизмов по созданию благоприятных условий для развития экспорта в Омской области занимается Экспортный совет при главе региона Виталии Хоценко.

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