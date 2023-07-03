Фото: паблик «Грибы. Грибники Омска и Омской области» во «ВКонтакте».
В Омской области стартовал сезон сбора грибов. Омичи делятся корзинами с урожаем в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» во «ВКонтакте».
По словам грибников, в лесах на территории региона уже можно найти коровники, подосиновики, подберезовики, опята, мухоморы и другие. Однако они отмечают, что их пока не так много.
Фото: паблик «Грибы. Грибники Омска и Омской области» во «ВКонтакте».
Фото: паблик «Грибы. Грибники Омска и Омской области» во «ВКонтакте».
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